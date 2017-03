The Printed Ceramic by Laura C. Hewitt

Laura es una ceramista que vive en la Alaska, decora sus piezas de cerámica con la impresión de tipos metálicos antiguos formando formulas matemáticas, porciones de código de programación y otros diseños influenciados por la ciencia.

Aunque algunas de sus piezas puedan pecar de tener un aire tecnopunk, la idea y acabados son interesantes.

Podeis ver más piezas e incluso comprar alguna de ellas en su tienda en Etsy

Laura is a ceramist who lives in Alaska, She decorates her ceramic pieces by printing mathematical formulas, fragments of programming code and others designs influenced by science with old metallic types.

Although some of her pieces could be seen as having a techno-punk look, the idea and the quality are interesting.

You can find more of work or even buy some of pieces in her shop on Etsy

Visto en This is Colossal

