Las pinturas con mapas de Matthew Cusick

A lo largo de una vida podemos llegar a acumular un montón de chismes, y a veces cuando estos nos desbordan, nos encontramos ante la tarea de decidir su futuro; si deshacernos de ellos o darles otro uso.

Y es ante este dilema donde podemos reconocer la genialidad de un artista, que no solo sabe darle una segunda oportunidad a estos objetos obsoletos, si no que incluso es capaz de aportarle una lectura diferente.

Matthew Cusick es una artista nacido en New York en 1970. Su carrera despego nada más terminar sus estudios en la Cooper Union for the Advancement of Science & Art, actualmente trabaja desde Dallas, Texas.

La idea de componer imágenes con mapas no fué un plan premeditado, surgio de forma espontanea cuando, haciendo limpieza encontró una caja llena de mapas desactualizados, y descubrió que -mezclandolos correctamente- podia conseguir matices y tonos como si de pintura se tratara.

He aquí la genialidad, te enseña geografía y te hace unas marinas preciosa para tu salón.

